L'activiste Ousmane Bâ alerte depuis le Canada: "Macky Sall est en train de négocier mon extradition"

"Comment la République du Sénégal peut-elle demander mon extradition alors que je n' ai commis aucun crime dans le pays où je vis. Macky Sall est en train de négocier cette extradition et mon seul tort est d'avoir dénoncé haut et fort ses pratiques malsaines. Mon avocat m'a appelé ce matin pour me le notifier. Mais je suis prêt à mourir pour participer à la libération de mon pays de ses dirigeants malfaisants! Ne soyez pas surpris si dans les heures qui suivent vous parvient la nouvelle de mon extradition vers le Sénégal! Mais d'autres Ousmane Ba viendront et le réveil du dictateur Macky sera brutal!" a écrit le célèbre activiste Ousmane Ba sur le mur de sa page facebook parcouru par dakarposte.com