L’actrice Diodio jugée en flagrant délit

L’actrice Diodio de la série à succès « Baabel » sera jugée ce mercredi en flagrant délit. Du moins, sauf revirement.



Pour rappel, elle avait été arrêtée dans un appartement à Mbao, en compagnie de trois hommes, en possession de poudre qui s’avéra être de la cocaïne ainsi que plusieurs autres objets sexuels.