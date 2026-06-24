Mondial 2026: Yoro MANGARA dénonce une gestion digne d’un « supermarché» et accuse la Fédé

Alors que le Sénégal peine à retrouver ses marques à la Coupe du monde 2026 avec zéro point en deux rencontres, une tout autre bataille fait rage dans la tanière. Invité sur les antennes de RFI, le consultant sportif Yoro MANGARA a dénoncé la gestion de la campagne américaine par la Fédération sénégalaise de football (FSF). Un analyste vidéo a été refusé par la fédération, selon le consultant de Radio Foot Internationale. Il a fallu, selon lui, attendre la défaite contre la France pour le concéder. Un autre bémol, les primes des joueurs payées après la divulgation par la presse.





«On ne peut pas gérer une sélection comme on gère une boutique au supermarché», a-t-il lancé.



Par ailleurs, le cas du sélectionneur Pape THIAW cristallise les tensions. La presse a révélé que le technicien a rejoint les États-Unis sans contrat valide et avec cinq mois d’arriérés de salaire. La fédération lui aurait proposé un salaire mensuel de 18 millions de F CFA, alors que le coach en réclamait 50 millions. Après un désaccord, Pape THIAW aurait directement contacté la ministre des Sports de l’époque, Khady Diène GAYE, pour obtenir un accord autour de 30 millions, une démarche que la FSF aurait jugée «irrespectueuse» et qui aurait conduit à une détérioration de leurs relations.



Fort heureusement, un consensus a été trouvé entre les deux parties et le sélectionneur a pu obtenir un contrat toujours selon le consultant sportif.



Mais les critiques de Yoro MANGARA ne s’arrêtent pas aux aspects contractuels. Il pointe également du doigt la «manière de fonctionner de cette nouvelle fédération qui ramène 20 ans en arrière». A l’en croire, «ce qui se passe aujourd’hui dans cette sélection, il y a 20 ans, c’est ce qui s’est passé avec Abdoulaye WADE comme président de la République».









































walf