L’affaire de la drogue volée au port : Tous placés sous mandat de dépôt

Hier, les cadres et agents de Dakar-Terminal impliqués de près ou de loin dans ce vol de drogue au Port de Dakar dont personne ne connait la quantité exacte, ont été tous placés sous mandat de dépôt.

De même que les autres personnes arrêtées dans l’affaire de la drogue saisie au Port de Dakar. Quatre (4) Sénégalais sont dans le lot des présumés trafiquants internationaux.

Comme nous l’avions raconté, sur les cinq véhicules perquisitionnés par les douaniers, il n’y avait que quatre qui contenaient de la cocaïne dont la quantité globale est de 238 kg.

Ainsi, les douaniers avaient constaté que la drogue du cinquième véhicule aurait été subtilisée. Mieux, les faits ont eu lieu à Dakar-Terminal abritant des entrepôts gérés par des sociétés privées agréées. Et comme les douaniers n’interviennent pas dans cette zone se trouvant en dehors de la barrière douanière, leur responsabilité dans ce vol n’était pas engagée. Une situation qui remet en question l’agrément de ces sociétés privées empiétant sur des missions de la Douane. Et surtout au niveau des entrepôts fictifs considérés comme des zones de prédilection des rats et loups de port. Sans oublier les faussaires et fraudeurs tous azimuts !

Le Témoin