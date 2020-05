L’âge à la retraite porté à 65 ans dans des professions spécifiques

Les députés ont voté et adopté la loi 13/2020 modifiant l'article L69 de la loi 97-17 du 1er décembre 1997 portant Code du Travail. Ce projet de loi porte à 65 ans l’âge d’admission à la retraite dans des professions dont les conditions d’accès et d’exercice sont spécifiques.



Selon l’exposé des motifs, en effet l’accès tardif à certains emplois ou professions dû à la durée des études impacte considérablement sur la durée de la carrière et par conséquent, sur le niveau de la pension de retraite. (…)



En outre la technicité de certains emplois ainsi que leurs importances économiques et sociales justifient la nécessité pour les parties au contrat de travail de prolonger la durée des services. C’est à cet effet que les dispositions de l’article L69 du Code du travail ont été modifiées pour accorder aux parties la faculté de prolonger les liens contractuels au-delà de soixante ans (60 ans) sans pour autant dépasser la limite de soixante-cinq ans (65 ans).





























Sud Quotidien