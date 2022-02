L'ambassadeur de France, Joel Meyer, expulsé du Mali (VIDÉOS EXCLUSIVES)

Comme vous le voyez sur ces images exclusives de dakarposte, l'ambassadeur de France, Joel Meyer, expulsé du Mali, rentre au pays de Marianne. Meyer a eu droit à une standing ovation lors de son pot de départ.



Une décision à l'actif des autorités de transition maliennes de mettre fin à la mission de l'ambassadeur de France au Mali.

En réaction, la France a décidé de rappeler son ambassadeur", selon le Quai d'Orsay.



L’ambassadeur de France au Mali, Joëlle Meyer, a été convoqué lundi 31 janvier par le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale du Mali qui lui a notifié la décision du gouvernement Malien qui l’invite à quitter le territoire dans un délai de 72 heures. L’annonce a été faite dans un communiqué signé par le chef de la diplomatie malienne." Cette mesure fait suite aux propos hostiles et outrageux du ministre français de l’Europe et des Affaires étrangères tenus récemment et à la récurrence de tels propos par les autorités françaises à l’égard des autorités maliennes"