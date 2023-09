L’ambassadeur de France au Niger a quitté le pays, après des semaines de tensions

Sylvain Itté a bien quitté le Niger. L'ambassadeur de France a décollé de Niamey mercredi direction Ndjamena, la capitale tchadienne, d’où le diplomate devrait s’envoler pour Paris.



Ce départ signe la fin de plusieurs semaines de bras de fer entre Paris et la junte au pouvoir à Niamey. Les putschistes avaient déclaré l'ambassadeur de France persona non grata fin août. Depuis, Sylvain Itté vivait retranché avec six membres de son équipe dans une ambassade surveillée de près par des militaires nigériens.



« Otage »



Le président français Emmanuel Macron avait estimé qu'il était pris en « otage » par les militaires au pouvoir qui empêchaient le ravitaillement de la représentation diplomatique française en nourriture.







Si d’abord le gouvernement français avait assuré le maintenir en poste, Paris a finalement fait volteface dimanche 24 septembre. Emmanuel Macron avait indiqué que l'ambassadeur rentrerait en France « dans les prochaines heures ».



Il avait aussi annoncé que les 1 500 militaires français déployés à Niamey quitteraient le sol nigérien d'ici la fin de l'année.

























































Rfi