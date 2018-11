L’amertume des commerçants des Champs-Elysées

« C’était prévisible. Ici, ça se termine toujours comme ça ! » Installée dans son kiosque à journaux privé de courant (des casseurs ont arraché le compteur), Maud Budal ne cache pas son agacement après les débordements et la casse sur les Champs-Élysées. Samedi, le kiosque où elle travaille -qui avait déjà été totalement vandalisé cet été lors du rassemblement géant sur les Champs-Élysées après la victoire des Bleus en Coupe du monde de football- a dû baisser le rideau dès le milieu de matinée.



En plus des dégâts à réparer, cette fois plus légers, la manifestation se traduira, pour elle comme pour l’intégralité des commerçants de la prestigieuse avenue, par une journée de chiffre d’affaires de perdu. Selon le Comité des Champs-Élysées, près de deux magasins sur trois ont subi des dégradations… et tous ont dû fermer dès la fin de matinée samedi. Certains, comme le magasin Nike, n’ont même pas pu rouvrir ce dimanche.



« Normalement on fonctionne en continu, 24 heures/24. Ce week-end, je n’ai pu rouvrir que dimanche à 8 heures. Concrètement, cela veut dire pour nous… 50 000 euros de perte », estime le restaurateur, pas persuadé que les assurances couvriront la perte d’exploitation. « C’est nous qui avons décidé de fermer, pour la sécurité du personnel et des clients… Mais nous n’avons eu aucune injonction de la préfecture de police », conclut-il en s’étonnant de la « naïveté » des pouvoirs publics.



La crainte d’une nouvelle manifestation

Dès jeudi, le Comité des Champs-Élysées, alerté par les appels à manifester sur la « plus belle avenue du monde » qui se multipliaient sur les réseaux sociaux, avait invité ses adhérents à la vigilance. « Mais la préfecture de police n’a fait aucune demande à la mairie de Paris pour retirer le mobilier urbain sur l’avenue », rappelle Jeanne D’Hauteserre, maire (LR) du VIIIe arrondissement, qui dit comprendre l’inquiétude des commerçants pour le prochain week-end. Les Gilets jaunes pourraient en effet revenir sur les Champs.



« On va voir… Si le risque se confirme, on fermera et on mettra des planches sur les vitrines, pronostique déjà Franck Chevalier. Et cela donnera encore une mauvaise image de la capitale auprès des touristes qui commençaient enfin à revenir. »



Quel impact sur les ventes en France ?

Le ministre de l’Économie, Bruno Le Maire, invité de BFM ce dimanche, a annoncé qu’il réunirait lundi à Bercy « les représentants des commerçants, des artisans, mais aussi les chambres de commerce et d’industrie, le Medef, pour faire avec eux le constat de la situation économique et de l’impact du mouvement des Gilets jaunes sur les ventes » en France.



Le ministre a précisé que le gouvernement n’est pas en mesure d’estimer le coût pour l’économie des blocages. « Mais nous voyons bien que beaucoup de distributeurs, de grands magasins sont bloqués, certains déplorent un chiffre d’affaires en baisse de 60-70-80 % », a-t-il indiqué.



Bruno Le Maire compte également convier les assureurs, se disant prêt à leur demander de couvrir ce risque des blocages pour les commerçants qui n’ont pas souscrit de protection sur ce sujet.