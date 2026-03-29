L'ancien Directeur des DOMAINES arrêté- Ce qui est reproché à Mamadou Guèye

Comme annoncé par nos confrères de 2AS Media, Mamadou Guèye, ancien directeur des Domaines et maire de Djida Thiaroye Kao, a été arrêté pour escroquerie foncière à son retour au Sénégal.



Il nous revient que le suspect a été cueilli à son domicile par la brigade de recherches de Keur Massar. Son interpellation est liée à l'affaire portant sur l'assiette foncière du tribunal de Pikine-Guédiawaye.



Dans le cadre de cette enquête diligentée par la DIC, l'ancien ministre de la Justice, Ismaïla Madior Fall, Mame Boye Diao, ex-directeur des Domaines, et d'autres suspects ont déjà répondu devant la justice. Un mandat d'amener avait été délivré contre Mamadou Guèye, dernier directeur des Domaines sous la présidence de Macky Sall, qui se trouvait alors hors du pays.



Sur réquisitoire du procureur Saliou Dicko, chef du parquet de Pikine-Guédiawaye, le juge d'instruction du 2e cabinet, Magatte Thiam, a adressé une délégation judiciaire au commandant de la BR de Keur Massar..



C'est ainsi que Mamadou Guèye a été interpellé à son domicile à son retour au pays. Il a été interrogé sur la vente de l'assiette foncière du tribunal, morcelée en 36 parcelles. Sa présentation au magistrat instructeur est attendue probablement en début de semaine.

































































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