L'ancien Premier ministre français Edouard Philippe réélu maire du Havre

L'ex-chef du gouvernement devenu très populaire, peut-être trop populaire aux dépens d'Emmanuel Macron retrouve ainsi une ville de 170 000 habitants qu'il connaît bien, pour l'avoir dirigée entre 2010 et 2017.



"Au boulot !"

Sans surprise, Édouard Philippe a obtenu 47 voix, contre 12 à son adversaire du second tour aux municipales, le communiste Jean-Paul Lecoq. "Je vous dis collectivement : au boulot!", a lancé à sa nouvelle équipe l'ancien Premier ministre avant de lever la séance d'installation du conseil municipal.



Si les raisons précises de sa démission du poste de premier ministre restent floues, Edouard Philippe n'a pas caché son bonheur de rentrer au port.



"Je peux dire, comme beaucoup de mes collègues maires, peut-être même comme un peu plus d'entre eux, que le fait d'être maire, le fait de se voir confier cette responsabilité, c'est d'avoir la chance d'exercer le plus beau des mandats que la République puisse offrir, le plus beau", a-t-il déclaré.



Si Edouard Philippe a été nettement réélu au second tour avec 58% des voix, l'abstention était, comme dans beaucoup d'autres villes, historiquement élevée : moins d'un électeur sur deux s'est déplacé aux urnes.



Hommages

Cette première séance a également été marquée par de nombreux hommages, initiés par le nouveau maire qui a fait observer une minute de silence à la mémoire de deux personnalités politiques de la région, disparues ces derniers mois.



Suspendant quelques secondes son intervention sous le coup de l'émotion, il a aussi salué la mémoire de son ancien directeur de cabinet, Michel Sironneau, décédé d'une crise cardiaque en 2019. "Là où il est, il doit être sacrément fier de nous", a-t-il dit.



Enfin, il a remercié Antoine Rufenacht, maire du Havre pendant 15 ans, auquel il avait succédé en 2010, affirmant éprouver "une émotion encore un peu plus grande qu'en 2001", lorsqu'il était devenu pour la première fois conseiller municipal.



Longuement applaudi, dans la salle du conseil comme à l'extérieur où la séance a été suivie sur un écran géant dans le hall de l'hôtel de ville, le nouveau maire a donné rendez-vous à ses conseillers le 10 juillet prochain "pour désigner les grands électeurs" en vue des sénatoriales.