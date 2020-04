L'ancien douanier, Cheikh Thiam, propriétaire de l'auberge/bar "Képare", arrêté....Le "rappeur du pouvoir" Red Black et un technicien de la 2STV tombent!

L'arrêté sur les mesures relatives à la lutte contre la propagation du coronavirus qui porte l'estampille du ministre de l'Intérieur Aly Ngouille Ndiaye est en vigueur depuis plusieurs semaines. C'est connu. Tous les établissements recevant du public non indispensable, pourrait-on dire, sont désormais fermés.



En attendant d'y revenir amplement, dakarposte a appris de sources concordantes que le sieur Cheikh Thiam, ancien douanier, non moins propriétaire de l'auberge, bar ..."Complexe Kepare", niché sur Cambérène 2, a foulé aux pieds l'arrêté d'interdiction des manifestations et rassemblements .

En effet, le gars a été mis aux arrêts par les perspicaces éléments du commissariat central de Guédiawaye. Il n'est pas le seul. Car, sur place, c'est à dire dans ce bar-lounge, d'autres personnes sont tombés dans la nasse des policiers. Parmi eux, un technicien de la 2STV, répondant au nom de Tapha Thiam, celui qui s'enorgueillit du titre de "rappeur du pouvoir" , plus connu sous le pseudonyme de "Red Black" entre autres...