L'ancien ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille, refait surface pour ... parrainer le mariage du fils de feu Mamadou Issa Mboup dit Gutenberg

Revoilà le fameux Aly Ngouille Ndiaye, serait-on tenté de dire! Comme vous le voyez sur ces images exclusives parvenues à la rédaction de dakaposte, l'ex premier flic du pays, a refait surface. Et, c'est pour se rendre à Liberté 6 Extension.



En termes clairs, l'actuel édile de Linguère a été choisi comme parrain par son ami et "boy"Habib Mboup, qui n'est plus à présenter.

Pour la gouverne de ceux qui l'ignorent encore, ce dernier est responsable politique au niveau de la commune de Mermoz/ Sacrée-Coeur.

En somme, Habib Mboup a finalement sauté le balai; autrement dit, il s'est marié avec la dame de ses pensées. Il s'agit de la nommée Bamby Thiam (sur les images).

Le Al Khayri a été prononcé ce week-end devant Dieu et quelques proches (dont le maire de Sacrée-Coeur/ Mermoz), Alioune Tall, entre autres...



Dakarposte souhaite heureux ménage au désormais couple Mboup et plein de bouts de bois de Dieu pour paraphraser le regretté Sembène Ousmane!























