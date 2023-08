L'ancien président ivoirien Henri Konan Bédié est mort à l'âge de 89 ans dans un hôpital privé à Abidjan, a annoncé à l'AFP mardi soir un membre de la communication de son parti. « Il est décédé à la Polyclinique internationale Sainte Anne-Marie (PISAM) », a déclaré cette source. Président de 1993 à 1999, il a été nommé ambassadeur à 26 ans, ministre de l'Économie à 32 ans, et a dirigé le Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI), parti du premier président ivoirien, Félix Houphouët-Boigny.



Ce mardi soir, une foule commençait à se former devant sa résidence à Abidjan, a constaté une journaliste de l'AFP.



Chef de l'État de 1993 à 1999, Henri Konan Bédié n'avait pas exclu d'être candidat à la prochaine élection présidentielle en Côte d'Ivoire.



Il avait été désigné fin mars candidat unique à sa succession à la présidence du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI) - principal mouvement d'opposition et parti du premier président ivoirien, Félix Houphouët-Boigny -, dont l'élection est prévue lors du prochain congrès du parti en juin. Il avait appelé fin mars les membres de son parti à s'unir pour remporter la prochaine élection présidentielle en 2025, qui suivra les élections municipales et régionales prévues le 2 septembre prochain.







Henri Konan Bédié avait également été désigné candidat lors de la dernière élection présidentielle en 2020.

































































