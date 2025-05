Le Musée des Civilisations noires salue le ‘’talent’’ et la ‘’générosité’’ de Koyo Kouoh au service des acteurs du milieu culturel

Le président du Conseil d’administration du Musée des Civilisations noires, Ibrahima Wane, a, au nom de l’institution, salué la mémoire de la curatrice Koyo Kouoh, décédé samedi à Bâle, en Suisse, soulignant qu’elle a mis ‘’son talent et sa générosité au service de plusieurs acteurs à partir des instituions et établissements où elle travaille’’.



‘’Koyo Kouoh a décidé de s’installer au Sénégal à la suite du coup de foudre déclenché par son premier séjour à Dakar il y a une trentaine d’années. Sa touche se sent vite dans la vie culturelle de son pays d’adoption’’, écrit M. Wane dans un texte dont copie a été transmise dimanche à l’Agence de presse sénégalaise (APS).



Le décès, à l’âge de 57 ans, de Koyo Kouoh, directrice exécutive et conservatrice en chef de Zeitz MoCAA, au Cap en Afrique du Sud, a été annoncé à l’APS par le centre d’art pour la savoir et la société, RAW Material Company, qu’elle a fondé en 2008 à Dakar.



Née à Douala, au Cameroun, Koyo Kouoh s’est, après des études d’économie et de finance, installée au Sénégal, travaillant d’abord à la programmation artistique du Goree Institute jusqu’en 2002. Elle a apporté une grande contribution à la place de l’art contemporain, lui valant de collaborer à la Biennale de Dakar au début des années 2000, et de participer à la réalisation de nombreux projets intellectuels et artistiques.



‘’Koyo met son talent et sa générosité au service de plusieurs acteurs à partir des institutions et établissements où elle travaille dont Gorée Institute et le service culturel de l’Ambassade des USA’’, souligne-t-il, ajoutant que c’est ‘’forte de ces expériences’’, qu’elle crée, ‘’pour répondre à de nombreuses et insistantes sollicitations d’accompagnement, et aller au bout de ses idées, Raw Material Company en 2008’’.



Ce ‘’centre pour l’art, le savoir et la société’’ devient à la fois ‘’un laboratoire et un carrefour international où créateurs, chercheurs et amoureux de l’art de diverses générations se croisent, se confrontent et se renforcent’’, indique Ibrahima Wane.



Le président du Conseil d’administration du Musée des Civilisations noires mesure le chemin parcouru, rappelant les ‘’pistes ouvertes à travers les résidences et les programmes : RAW Académie, un cadre qui permet à des jeunes artistes, entrepreneurs ou doctorants de rencontrer des sommités qui leur insufflent des suppléments d’audace et d’humilité ou Vox-Artis, espace de dialogues fécondants entre artistes et public…’’



Il cite des publications ‘’d’une teneur particulière’’ nées ‘’dans le sillage de ces initiatives’’ : Chronique d’une révolte où plusieurs photographes et penseurs content où commentent l’épisode charnière des élections de 2012 au Sénégal ; Parole ! Parole ? Parole ! Issa Samb et la forme indéchiffrable consacré au parcours et au travail de l’exceptionnel Joe Ouakam.



Après la nomination de Koyo Kouoh à la tête du Zeitz Museum of Contemporary Art Africa (MOСAA) du Cap, en Afrique du Sud, en 2019, la maison RAW a continué à tourner ‘’comme si de rien n’était’’, la fondatrice ayant, ‘’dès le départ, constitué autour d’elle une belle équipe de jeunes femmes habitées, à l’image de leur mentor, par la lumière, la passion et l’attention’’.



Ibrahima Wane rappelle aussi que, comme elle le faisait souvent, Koyo est venue pendant le mois d’avril dernier ‘’embrasser Dakar avec la même fougue malgré la charge de commissaire de la Biennale de Venise 2026 qui pesait sur ses épaules’’. ‘’Et, ignorant la marche sournoise de la maladie, elle a rendu jusqu’au bout, au détour de formules, de regards et de gestes fins et francs, un culte à l’amitié et à la créativité’’, conclut-il.















































aps