Opérations OCRTIS : 14 arrestations et saisies importantes au marché Castors

Lors de cette opération, ils ont saisi 980 grammes de chanvre indien (vrac et cornets), 61 képas de Kush, 14 pierres de crack, ainsi qu’une moto de marque Tvs, sept kiosques de vente de café, 21 téléphones portables, six moutons de race, et une somme de 33.000 francs CFA. Ces interpellations font suite à une surveillance soutenue basée sur des renseignements opérationnels révélant l’existence d’un réseau intense de trafic de drogue. Les investigations se poursuivent afin d’interpeller toutes les personnes impliquées dans cette affaire.























































Le Soleil