L'appel à la résistance de Soham El Wardini

«La fin d’une année est toujours un moment d’introspection et de projection sur notre avenir, un avenir plein de défis. Aujourd’hui plus que jamais, c’est le devenir de notre territoire, notre avenir commun qui est en jeu. C’est à nous de décider, pour que d’autres ne décident pas à notre place, de l’évolution que nous voulons donner à Dakar, notre ville.





Dakar ville plus que centenaire, ancienne capitale de l’AOF, ville ouverte à toutes les identités, à toutes les fraternités et à toutes les solidarités, témoin de notre histoire commune mérite plus de considération. Dakar c’est notre patrimoine représentatif du génie, de l’histoire et de la diversité de ses habitants.





Dakar c’est aussi une mémoire, une âme et une identité. Toutes nos forces doivent être mobilisées pour préserver cet héritage commun et construire ensemble l’avenir de Dakar dans la liberté et la solidarité. Je souhaite que cette prise de conscience et cette mobilisation collective s’accomplissent avec cette nouvelle année.»





































