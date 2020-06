L’arrestation pendant 3 heures de l’épouse de l’ex président Ould Abdelaziz sonne-t-elle la fin de son impunité ?

C’est un véritable coup de tonnerre sous le ciel clair de Nouakchott. Dans la nuit du lundi à mardi, les forces de l’ordre ont procédé à l’arrestation de Mariem Mint Ahmed dite Tekber, qui n’est autre que l’ex première dame du pays. L’épouse de l’ancien président Ould Abdelziz a été arrêtée par des éléments de la sécurité le lundi à 22 heures et relâchée le mardi à 1 heure du matin. 3 longues heures pour celle qui a été pendant 10 longues années habituée aux pompes et aux ors de la république.



S’agit-il d’une erreur des forces de l’ordre ou d’un acte délibérément politique ? D’après la presse proche du pouvoir, Mariem Mint Ahmed a été interpellée après son refus de se conformer au respect du couvre-feu nocturne. Selon les mêmes médias, c’est la deuxième fois que l’ex première dame est interpelée pour avoir violé le couvre-feu. Une explication peu convaincante, vu que les anciens présidents et les membres de leurs familles sont généralement bénéficient de la « protection rapprochée » des forces de sécurité.



Pour des diplomates occidentaux en poste à Nouakchott, cet épisode risque d’envenimer des relations déjà exécrables entre Ould Ghazouani et Ould Abdelaziz. « Si l’ancien président tente de laver cet affront il commettra certainement un faux pas. C’est qu’attendent ceux qui poussent l’actuel président à le traduire devant la justice pour les malversations constatées lors de ces mandats à la tête de l’Etat », explique un homme politique mauritanien qui connait depuis de longues années les deux hommes.









































Maghreb Intelligence