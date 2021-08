L’artiste A. D. arrêté pour trafic de drogue

Les éléments de la brigade de recherches de la police des Parcelles Assainies ont mis la main sur l’artiste A. D. pour détention et trafic de chanvre indien. Le mis en cause est un récidiviste. Il a été arrêté à l’Unité 16 avec 01 kilogramme et 10 cornets de chanvre indien au cours d’une patrouille policière, rapporte L'As.



Interrogé sur la provenance de la drogue, A. D. soutient l’avoir acquise auprès d’un inconnu. Il a tenté de rassurer les policiers qu’il n’est plus vendeur de drogue. La quantité de drogue trouvée par devers lui était destinée à sa consommation personnelle. Cependant, il a été trahi par son passé de récidiviste. Ce qui a motivé son placement en garde à vue avant son défèrement au parquet.