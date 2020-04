L'artiste Golbert Diagne n'est plus!

Dakarposte a appris la triste nouvelle! L'artiste, patrimoine culturel de l’ancienne capitale de l’Aof et monument du théâtre sénégalais, " Bara Yeggo ", la troupe théâtrale de la ville amphibie de Mame Coumba (Génie tutélaire des eaux) et qui fait toujours la fierté des habitants de la vieille cité, est finalement décédé.



Aux dernières nouvelles, Alioune Badara Diagne plus connu sous le pseudonyme de Golbert, puisqu'il s'agit de lui, était un peu souffrant. D'ailleurs, jeudi soir il a été évacué dans un centre de santé de Saint Louis. Il a finalement rendu l'âme.



Dakarposte s'associe à la douleur et présente ses condoléances à toute sa famille éplorée, mais surtout au monde de la Culture.