L'avion d'AIR SENEGAL cloué au sol à Paris, des passagers bloqués depuis plus de 5 heures de temps dans la capitale Française...Air Sénégal surnommé "Air Inchallah"

À ce rythme, allusion faite aux récurrents retards et liaisons intra africaines et Européenne mal desservies, ce n'est pas, du tout alors demain la veille que la compagnie Air Sénégal figure parmi les compagnies aériennes fiables.



Loin jouer les Cassandre, comment comprendre ces impairs notés quotidiennement? Qu'est ce qui explique ce mutisme des pièces maitresses de la dite compagnie?



Figurez-vous qu'au moment où ses lignes sont écrites, les passagers du vol d'AIR SENEGAL devant rallier Dakar sont bloqués à Paris.

L'avion, dont le départ était annoncé à 9 h reste encore cloué au sol.

Des collations sont servies aux passagers, mais nombre d'entre eux, dégoutés, ont boudé le lunch.



Une attente interminable et des vacances prévues à Dakar qui virent au cauchemar.

Depuis tôt ce matin du vendredi 27 décembre, des voyageurs sont au bord de la crise de nerfs.

"Ils ne daignent même pas nous expliquer ce qui se passe; ils viennent d'annoncer encore le décollage à 17 h.De qui se moque ces gens? D'ailleurs, on surnomme cette compagnie AIR INCHALLAH, parce que rien n'est certain avec eux. À chaque fois, les hôtesses te balancent "Inchallah". On s'en f...Nous avons acheter nos billets avec une préférence nationale pour aller passer quelques jours de vacances au Sénégal, mais c'est de l'amateurisme ça. C'est du n'importe quoi. Avec ça, comment Air Sénégal fera t'elle de Dakar un hub? Ce qu'ils font là ne va jamais favoriser les correspondances régionales et intercontinentales, gages d'une rentabilité d'exploitation. C'est moi qui vous le dit" fulmine un passager Sénégalais



La rédaction de dakarposte a beau tenté de joindre la direction d'AIR SENEGAL aux fins de recueillir leur version. En vain.



Affaire à suivre