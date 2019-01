L'avion du footballeur argentin Emiliano Sala porté disparu

Il était revenu à Nantes pour saluer une dernière fois ses coéquipiers dans la soirée de lundi. L’attaquant argentin Emiliano Sala, 28 ans, a ensuite pris place dans un avion pour rejoindre Cardiff, où il avait été transféré quelques jours plus tôt. Il était attendu au Pays de Galles un peu avant 21 h 00 lundi, mais l’avion PA 46 Malibu, qui a perdu le contact avec le contrôle aérien vers 20 h 00, n'est jamais arrivé.



Lundi vers 23 h, les autorités maritimes françaises ont été informées de la perte de contact radar et radio d'un avion de tourisme au-dessus de la Manche, selon la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord. Aucune trace (de l'avion) n'a été trouvée", a déclaré, mardi 22 janvier sur Twitter, la police de Guernesey, l'île anglo-normande chargée des recherches dans la zone de Guernesey-Aurigny.



Le président du club de Cardiff Mehmet Dalman a réagi à la nouvelle via un communiqué. "Nous sommes très inquiets d'avoir appris qu'un appareil léger a perdu contact au-dessus de la manche la nuit dernière. Nous attendons confirmation avant de pouvoir en dire plus. Nous sommes très inquiets pour la sécurité d'Emiliano Sala", a-t-il déclaré.



Volontaire et combatif, Emiliano Sala a entamé sa carrière en France aux Girondins de Bordeaux, avant de se révéler à Caen, puis de briller à Nantes depuis 2015. Il venait de s'engager avec le club gallois de Cardiff pour un contrat de trois ans et demi.