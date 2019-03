L'écrivain Bernard Dadié est décédé à...103 ans

Dakarposte a appris que l'écrivain Ivoirien Bernard Dadié est décédé. L’information a été livrée ce samedi 9 mars 2019, par le journaliste-écrivain Serge Bilé, sur sa page Facebook.



Le plus célèbre des écrivains ivoiriens de tous les temps tire ainsi sa révérence après 103 ans passés sur terre. Cet ancien ministre de la Culture et compagnon de lutte d’Houphouët-Boigny au PDCI (alors le principal parti anti-colonial), est l’auteur de plusieurs livres dont Climbié, Pagne Noir, Légendes africaines, etc. Lauréat du Grand prix littéraire d’Afrique noire, Dadié avait été annoncé à plusieurs reprises pour mort. En novembre 2018, sa famille avait fait un démenti suite à des rumeurs persistantes.



Pour les Ivoiriens comme de nombreux Africains, il s’appellait Bernard Dadié. Mais son vrai nom est Bernard Adou Koffi Binlin Dadié, fils de Gabriel Dadié qui fut lui aussi ministre et compagnon de la première heure d’Houphouët.





dakaraposte avec Ivoire Soir