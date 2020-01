L'émouvant message de Me Aïssata Tall Sall suite à la mort de son père

J'exprime, en mon nom personnel, en celui de chacun de mes frères et sœurs, ma sincère gratitude à tous ceux qui ont compati avec nous lors de la disparition de notre regretté père, El Hadj Moussa Tall. Notre reconnaissance infinie à son Excellence Macky Sall, Président de la République qui a tenu à assister personnellement à la prière mortuaire en raison de la relation filiale qui le liait au défunt, à son épouse, Mme la Première Dame Marième Sall pour son soutien dans ces moments difficiles.

A l'Assemblée Nationale, à Mesdames les Présidentes du Haut Conseil des Collectivités Territoriales et du Conseil Économique Social et Environnemental, à l'ensemble des membres du Gouvernement, à toutes les branches de la Grande Famille Omarienne, son Khalife Thierno Bassirou, à Thierno Madani, au Khalife Thierno Nourou Ly de Dara Halaybe, aux familles Tall de Segou, de Bandiagara, de Dinguiraye, de Nioro du Sahel, de Kuniakari, de Podor.

A la famille de Serigne Touba Khadimou Rassoul, à tous les Thierno du Fouta et d'ailleurs, aux Maires et Présidents de Conseils Départementaux, à Monsieur le Préfet ainsi qu'à toutes les populations de la Commune et du Département Podor .

A Monsieur le Président du Conseil Constitutionnel, à Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats, aux Magistrats, Notaires et Huissiers et à toute la famille judiciaire.

A tous les Directeurs Généraux de Société.

A l’Association Internationale des Interprètes de Conférence et des Traducteurs, à Monsieur le Président du groupe CCBM et à l’ensemble du personnel de CCBM et de Espace Automobile

A l’ensemble du personnel du Groupe La Poste

À Monsieur Mamadou Racine Sy, Vice Président et à l’ensemble du personnel de la Caisse de Sécurité Sociale.

A tous les parents et amis qui de loin ou de près, nous ont manifesté leur compassion.