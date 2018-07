L'émouvant témoignage de Alioune, fils de Me Madické Niang sur feu Khadim Dieng

un être humain particulier et spécial.



"Kha, était, pourrais-je dire, une énorme bouffée d'air. Dès qu’il fait son apparition quelque part, tout naturel et tout heureux, il distribue sa joie à tout le monde. Très sympathique, il n’est pas conflictuel et tout le monde est sien. En plus d’être exceptionnel, il est un graphiste très professionnel, confiant et à l'aise dans sa peau. J’ai finalement appris que savoir partager sa joie et faire sourire les autres est un don inné.

Le départ inattendu Khadim Dieng me rappelle encore une fois à quel point nous sommes vulnérables et que nous n'avons aucun contrôle sur quelque chose de vrai dans la vie. L’essentiel est de vivre comme vous le supposez et faire du bien lorsque vous le pouvez, vivre sans regarder en arrière et sans regret jusqu’à accomplir vos rêves avant que vous partiez.

Qu'il repose en paix. Nous ne l’oublierons jamais notamment dans nos prières"

témoignera t'il avant de faire savoir que son père (Me Madické Niang) et celui de feu Khadim Dieng

"ont de tous temps entretenu une amitié sincère et loyale" . A preuve, renchérit-il, mon père est le parrain d' une des soeurs du regretté Khadim, je veux nommer Sokhna Diarra.