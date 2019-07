L'emouvant témoignage de Ndeye Marieme Badiane envers Tanor Dieng

Depuis l’annonce du rappel à Dieu du Président Ousmane Tanor Dieng, une très grande douleur nous étreint. Au-delà de ses qualités d’homme d’Etat, nous gardons de lui, le souvenir d’un homme d’une grande courtoisie.

Fidèle et loyal compagnon du Président Macky Sall dans la coalition Benno Bokk Yakkar dont il était l’un des piliers, il a œuvré pour la paix et la concorde dans notre pays.

Nous présentons nos sincères condoléances à sa famille biologique et à sa famille politique éplorées.

Que Dieu l’accueille dans son paradis.



Mme Mareme Badiane

Ministre d'état

Présidente Nationale des femmes de BBY