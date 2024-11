L’énorme patrimoine foncier qu’occupe l’armée française à Dakar

Le Président Diomaye Faye a annoncé le départ imminent des forces françaises du Sénégal. Dakar va ainsi pouvoir récupérer une grosse assiette foncière. En effet, notre pays avait mis à la disposition de l’armée française plusieurs sites et logements, d’après la revue « Confidential Dakar » lue par Dakaractu. Dans les accords de défense signés en avril 2012 entre Nicolas Sarkozy et Macky Sall, accords dont il est dit :





« La Partie sénégalaise met gracieusement à la disposition des forces françaises stationnées ou en transit les installations suivantes, à titre exclusif :



– le camp de Ouakam ;



– la station d'émission interarmées de Rufisque ;



– Le parc de Hann.



La Partie sénégalaise met gracieusement à la disposition des forces françaises stationnées ou en transit les emprises suivantes, à titre non exclusif :



– aéroport L.-S. Senghor, partie militaire ;



– celles des emprises de la base navale des forces armées sénégalaises occupées par les forces françaises (unité marine, direction des travaux, direction interarmées du service de santé des armées, centre médical interarmées et poste Protection Sécurité Défense).



La partie sénégalaise met gracieusement à la disposition de la partie française les logements suivants, à titre exclusif :



– les villas d'autorités de la Pointe de la Rade ;



– les logements de la cité Saint Exupéry ;



– les logements de l'unité marine ;



– les logements du camp de Ouakam ;



– les logements du parc de Hann ;



– les logements de la station d'émission interarmées de Rufisque



































dakaractu