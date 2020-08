L'entrepreneur , responsable politique de l'APR, Babacar Fall, a perdu sa maman

Le célèbre entrepreneur, Bababar Fall , non moins pièce maitresse de l'APR à Thiès, a perdu sa mère. En effet, dakarposte a appris que Sokhna Amy Touré, restée alitée depuis quelques temps, est finalement décédée dans un centre de santé de Dakar.



Aux dernières nouvelles, elle sera inhumée à Touba ce dimanche 2 Aôut 2020.



Toute la rédaction de dakarposte s'associe à la douleur et présente ses condoléances à Babacar Fall et à sa famille éplorée.



Que Dieu accueille la disparue dans son paradis céleste au même titre que toute la Ummah Islamique!