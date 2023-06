L'équipe du Sénégal en séance d’entrainement : Sadio Mané, un état de forme qui inquiète

Il faut oser le dire. L'arrivée de Sadio Mané au FC Bayern, en provenance de Liverpool, avait suscité de l'intérêt et de l'espoir pour cette saison 2022/2023. Mais depuis son retour de blessure fin février, l'international sénégalais n'a pas convaincu, perdant sa place de titulaire dans le onze bavarois. Pire, son état de forme s'est un peu confirmé en sélection du Sénégal avec qui il prépare les matchs contre le Bénin (17 juin) comptant pour la 5e journée des qualifications à la CAN 2023 et le Brésil en amical (20 juin).





Un manque de rythme relevé aussi en pleine préparation avec le Sénégal





Si le talent du meilleur footballeur africain et deuxième au Ballon d'Or France Football ne semble pas remis en question, c'est plutôt son état physique qui pose problème. Revenu de sa blessure contractée en novembre 2022 et qui l'avait privé de la Coupe du monde de la FIFA, le champion d'Afrique inquiète de plus en plus.



Pire, au-delà du rythme de match noté au Bayern entre mars et juin 2023, Sadio Mané (31 ans) ne parvient même pas à suivre l'intensité de ses coéquipiers en sélection à l'entraînement à cause de sa blessure à l'extrémité du péroné droit. Le constat est fait ce vendredi, au terrain annexe du stade Abdoulaye Wade, lors de la deuxième séance de l'équipe du Sénégal, pendant laquelle il avait du mal à gagner ses duels, accélérer avec le ballon et même retrouver sa facilité, celle qu'il avait à Liverpool et à ses débuts au Bayern.



À plusieurs reprises, il n'a pas réussi à s'en sortir. Et visiblement, Mané semble perdre son empreinte. À lui de se remettre rapidement en forme. Et pourquoi pas contre le Bénin et le Brésil.



























































iGFM