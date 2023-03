L' érudit du Fouladou et le Président Sidi Diaw : une complicité auréolée !

Le samedi 11 Mars , Sebikhotane vibrait au rythme de la ziara annuelle du Saint homme Thierno Baba Galle du Fouladou.

Et pour sacrifier à la tradition compte-tenu de leurs relations privilégiées , le Président Sidi Diaw leader du mouvement Horizon 2024 basé à Bambilor a marqué sa présence par une très forte délégation.En effet c'est avec une considération notoire que le responsable politique a été reçu par le saint homme du Pakao qui n'a pas manqué de révéler au grand public leur complicité.



L' occasion était offerte au leader du mouvement H24 de magnifier à son tour ce capital immatériel ou tout simplement ce facteur non spécifié que constitue la religion . Pour lui , les guides religieux occupent une place de choix dans le système d'équilibre des institutions pour la paix et la cohésion sociale .



Par conséquent , nul pourrait comprendre un Sénégal sans ses érudits, bien entendu toutes religions confondues.

Poursuivant son discours , le Président Sidi Diaw mit en exergue la dimension économique de la religion sous-tendue par la morale.



Suite à des prières formulées pour la paix et la stabilité du Sénégal, le guide religieux et le Président Sidi Diaw se sont donnés rendez-vous en début du mois de juin pour le grand gamou de Kolda .

Nous y reviendrons ...



MDS communication.