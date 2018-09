L'essentiel de l'actu : La semaine Khalifa Sall

Avec deux décisions le concernant, Khalifa Sall était au centre de l'actualité cette semaine. Flashback.



TOP 5 INFOS



1. Khalifa Sall révoqué

Khalifa Sall n'est plus maire de Dakar. Il a été révoqué par décret du Président Macky Sall. Qui a invoqué l'article 135 du Code des collectivités territoriales. [[Lire l'article]]url:http://www.seneweb.com/news/Politique/khalifa-sall-n-est-plus-maire-de-dakar_n_257407.html



2. Khalifa Sall condamné

La Cour d'appel de Dakar a confirmé la condamnation en première instance de Khalifa Sall. C'est toujours 5 ans de prison ferme et 5 millions d'amende pour le maire de Dakar. [[Lire l'article]]url:http://www.seneweb.com/news/Justice/cour-d-appel-khalifa-sal-reste-en-prison_n_257227.html



3. Karim Wade débouté

Le jour du verdict du procès en appel de Khalifa Sall, jeudi 30 août, la Cour suprême a débouté Karim Wade en se déclarant incompétente, comme le tribunal d'instance de Dakar, à juger le rejet de l'inscription de l'ancien ministre d'État sur les listes électorales.[ [Lire l'article]]url:http://www.seneweb.com/news/Justice/cour-supreme-karim-wade-deboute_n_257307.html



4. Report des Locales 2019

Les prochaines élections locales, initialement fixées en juin 2019, ont été reportées de six mois. [[Lire l'article]]url:http://www.seneweb.com/news/Politique/report-des-locales-macky-reedite-son-cou_n_257246.html



5. Merkel au Sénégal

La chancelière allemande, Angela Merkel, a passé mercredi et jeudi derniers au Sénégal. Une occasion pour les deux pays de signer des conventions, notamment dans le secteur de l'énergie.[[Lire l'article]]url:http://www.seneweb.com/news/Diplomatie/ce-qu-rsquo-angela-merkel-vient-faire-au_n_256656.html



PHOTO



Les dernières fortes pluies ont causé deux morts et de nombreux dégâts. À Thiaroye, Bagdad et Aynoumany sont sous les eaux.[ [Voir les images]]url:http://seneweb.com/news/Societe/thiaroye-l-rsquo-enfer-des-populations-s_n_257479.html



HISTOIRE



Une infirmière se fait passer pour une personne atteinte du Sida pour commettre une série d'arnaques. Arrêtée par la police de Yeumbeul, elle mouille l'administratrice du groupe WhatsApp «Femme chic».[ [Lire l'article]]url:http://seneweb.com/news/Faits-Divers/enorme-scandale-dans-le-groupe-facebook-_n_257420.html



CHIFFRE



130 000. C'est le nombre d'agents de la Fonction publique recensés dans une récente étude. Soit près du double des effectifs de 2000. [[Lire l'article]]url:http://www.seneweb.com/news/Societe/comment-la-fonction-publique-plombe-les-_n_257299.html



VIDÉO



Les fortes pluies ont fait apparaître un moyen de transport en commun jusque-là inconnu. [Voir la vidéo]



POLÉMIQUE



Lors du lancement des opérations de parrainage dans le camp de Benno, le chef de l'État a exécuté quelques pas de danse du haut de son pupitre. Cette joie de vivre affichée de Macky Sall n'a pas fait rire tout le monde. [[Revoir le film]]url:http://www.seneweb.com/news/Buzz/parrainage-la-danse-de-macky_n_257164.html



MOT



Dans une note publiée la veille du verdict de la Cour suprême, à propos de son recours contre le rejet de son inscription sur les listes électorales, Karim Wade a taclé le président de la Haute juridiction, Badio Camara.[ [Lire la note]]url:http://www.seneweb.com/news/Politique/karim-wade-quot-la-complicite-de-badio-c_n_257060.html



CARTONS



Vert. 4 buts en 4 matches. C'est le 100% réalisé par Sadio Mané en ce début de Premier League. [Voir la vidéo]



Rouge. Les hivernages se suivent et se ressemblent. À chaque forte pluie, des quartiers plongent dans les eaux. Chaque fois les autorités adoptent des mesures ponctuelles, pour soulager momentanément les impactés et leur conscience, jusqu'au prochain hivernage. [Voir notre reportage à Thiaroye]