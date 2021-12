L'ex-DG de Dem Dikk, Me Moussa Diop, dans le viseur du Procureur

Le candidat de la coalition Yewwi Askan Wi (YAW) à la mairie de Podor, pour ne pas nommer Me Moussa Diop, doit surveiller ses arrières.



En effet, le parquet a demandé au Doyen des juges d'ouvrir une information judiciaire contre l’ancien Directeur général de Dakar Dem Dikk pour escroquerie et détournement de deniers publics.



La procédure faite suite à la plainte de la direction de la société nationale de transport qui accuse Me Moussa Diop de faux sur un document administratif pour se faire payer des indemnités de départ.



Selon le quotidien Libération qui vend la mèche, la plainte visait des remises de sommes de 30 millions Fcfa et plus de 29 millions Fcfa à Moussa Diop.



Selon la direction de DDD, le PCA de la boîte lui a fait savoir qu’il n’a jamais signé une résolution de paiement d’indemnités de départ portant son approbation.



Ce que Oumar Boun Khatab Sylla, l’actuel DG, considère comme un faux document administratif.



La direction veut obtenir le remboursement intégral des montants que Moussa Diop a «indûment perçus».