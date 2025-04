L'ex Dage du ministère du Développement industriel et 3 agents dans la nasse

Ancien Dage du ministère du Développement industriel et des Petites industries, Ndèye Aminata Loum a été conduite hier au parquet par ma Dic.

C'était en compagnie des nommés Mouhamadou Bamba Amar (aide-comptable), Pierre Malick Ndong (agent (administratif) et Oumar ́Ngalla Faye (comptable). Dans le cadre des fonds Covid, ce ministère avait bénéficé d'un montant de 2.500.000.000 Fcfa pour l'acquisition de 6.250.000 masques. L'intégralité de ce montant avait été viré dans le compte de dépôt n 422.048 intitulé "fonds d'appui à la promotion de la petite et moyenne entreprise" ouvert à la Trésorerie générale. Localisé à l'étranger après un avis de recherche, Moustapha Diop à ne pas confondre avec l'ancien ministre avait été nommé gestionnaire du compte de dépôt par arrêté n 00315/MIPMI/CAB du 12 janvier 2018 du ministère en charge du développement industriel.

Lors de son audition à la Dic, Ndèye Aminata Loum avait prétendu ignorer le procédé par lequel ces fonds avaient été transférés dans le compte bancaire du ministère ouvert dans les livres de la Bank of Afrika (Boa). Elle avait précisé n'être pas le gérant de ces fonds. Toutefois, elle avait renseigné que l'intégralité des fonds auraient servi exclusivement à l'achat de 6.250.000 masques, auprès des Industries textiles sénégalaises, conformément aux orientations de l'ancien Président, dont le but était la relance des entreprises du secteur et la sauvegarde des emplois.

D'après elle, les comptables du ministère avaient procédé des vérifications physique des masques, livrés sur place à Diamniadio et distribués à des ministères et structures, en déposant les bons de sortie et décharges. Par la même occasion, elle a promis de verser dans les meilleurs délais, les bons de sortie des masques distribués à l'occasion du magal de Touba, du Gamou de Medina Baye et du décès du Khalife Général de Ndiassane.

En ce qui le concerne, l'ex-Dage disait n'avoir reçu des fournisseurs aucun don, promesse ou avantage quelconque. Elle avait néanmoins reconnu connaître un seul parmi les fournisseurs qu'elle a aidé à gagné le marché.

Pour sa part, Mouhamadou Bamba Amar, aide-comptable, avait d'emblée reconnu n'avoir aucune notion en comptabilité, c'est pourquoi son rôle se limitait à aider le comptable des matières et Moustapha Diop, le gestionnaire de compte. Dans ses missions d'assistance au gestionnaire, il avait confirmé avoir procédé à plusieurs retraits de chèques à la Boa pour des montants compris entre 50 millions et 100 millions de FCFA jusqu'à concurrence de 2,5 milliards de Fcfa. Après chaque opération, il remettait les fonds au gestionnaire du compte Moustapha Diop à ne pas confondre avec l'ancien ministre, a-t-il déclaré. Il avait affirmé que ces fonds étaient destinés à l'achat de masques dont les dépenses relevés exclusivement de la compétence du gestionnaire Moustapha Diop. Toutefois, il avait reconnu avoir procédé à des paiements durant la période où le gestionnaire éteint atteint de la Covid-19 et sur ses instructions. Par rapport à ses missions d'assistance au comptable des matières, il avait précisé n'avoir pas participé aux côtés de celui-ci, à la réception et à la distribution des masques commandés.



























Libération