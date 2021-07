L’histoire des Signares

Dérivé de la senhora portugaise, le mot signare est représente les femmes africaines qui ont conclu des unions conjugales temporaires avec des marchands, des fonctionnaires ou des soldats européens qui résidaient sur la côte sénégambienne à l’époque de la traite transatlantique des esclaves.



Sur les colonies insulaires de Gorée et de Saint-Louis, les habitants et les fonctionnaires ont interprété signare comme un titre faisant référence aux femmes africaines et afro-européennes qui possédaient des biens et jouissaient d’un statut social élevé. L’historien George Brooks décrit les signares comme des femmes entrepreneuses et de «rang social élevé». Bien que le terme connote un mélange interracial dans l’ancienne colonie française du Sénégal, des termes tels que nhara, senora et dona décrivaient le même modèle d’interaction africaine et européenne qui a émergé le long du littoral de l’Afrique de l’Ouest et du Centre-Ouest où les Néerlandais, les Britanniques, les Danois, et les marchands portugais ont créé des avant-postes commerciaux.



Dans les archives historiques, le terme «signare» apparaît avec les voyageurs européens qui ont décrit leurs observations de la côte sénégambienne. Les archives privées de familles métisses indiquent que les Sénégalais utilisaient ce terme pour décrire leurs ancêtres de la fin du 18e et du 19e siècle. De plus, les responsables français et britanniques utilisaient le signare pour désigner les femmes appartenant à la classe élevée, l’élite parmis les habitants des villes côtières.



Conformément aux pratiques matrimoniales wolof, le mariage avec des hommes européens permettait aux signares d’accéder aux biens commerciaux européens, à l’or, à l’immobilier et aux esclaves. Les Signares ont également parrainé des expéditions commerciales en amont pour acquérir de l’or et des esclaves pour leur propre compte. En raison de leur efficacité, dès 1750, les sociétés marchandes qui contrôlaient les établissements insulaires ont commencé à louer de la main-d’œuvre esclave à des signares pour des projets de travaux publics et pour des expéditions commerciales en amont au lieu d’acquérir des esclaves par elles-mêmes. Si les chercheurs débattent de l’origine et de l’impact des signares sur le commerce transatlantique, leur image est devenue synonyme de la rencontre africaine et européenne.



Les représentations de signares portant des tissus européens de style sénégalais avec un bandeau conique souvent accompagnées de filles esclaves illustraient des récits de voyages européens du XIXe siècle et des romans du XXe siècle d’auteurs sénégalais. Les signares sénégalaises ont atteint leur apogée au milieu du XIXe siècle. Le décret de 1848 mettant fin à l’esclavage a entraîné des pertes financières importantes pour les signares. En outre, les enseignements de l’Église cherchaient à mettre fin à la pratique «immorale» du mariage signare et les autorités coloniales ont exprimé moins de tolérance à l’égard de ces relations. Aujourd’hui, les Sénégalais célèbrent les signares comme un symbole du rôle des femmes africaines dans le façonnement des relations initiales entre l’Afrique et l’Europe sur la côte sénégambienne et comme un moyen d’expliquer le passé multiracial des villes.

















Alexandre Tano Kan Koffi