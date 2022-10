L'histoire jamais racontée sur Baye Niass et sa relation avec le Maroc

Rédigé par Dakarposte le Dimanche 16 Octobre 2022 à 11:38

Figure emblématique de Tijaniyya, Baye Niass a consacré sa vie entière à l’Islam et contribuant d’une manière remarquable à son expansion. Il est également reconnu comme un père du panafricanisme. Avec Oustaz, Babacar Niang, iGFM a tenté d'en savoir un peu plus sur ce statut decernè à Cheikhal Islam et la particularitè de ses relations avec les pays africains dont le Maroc en particulier.