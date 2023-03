L'hôpital Amadou Tidiane Ba de Sédhiou officiellement inauguré par le chef de l'Etat

Baptisé du nom de l'ancien ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le professeur Amadou Tidiane Ba, cet établissement livré en septembre dernier a nécessité un investissement de 20 milliards de francs CFA.





Il compte 18 services, dont "un service d'aide au diagnostic de dernière génération'', a souligné le président de la République, louant longuement les qualités du parrain du nouvel hôpital de Sédhiou, rappelé à Dieu en septembre 2017.





Selon Macky Sall, la construction de cet établissement public de santé de niveau 2 s'inscrit dans le cadre d'un "plan d'investissement pour un système de santé et d'action sociale résiliant et pérenne (…), couvrant l'ensemble du territoire national".





Outre le paquet de services qu'il propose, cet hôpital dispose d'un système de prise en charge en dehors de l'hôpital, relatif aux évacuations sanitaires assistées par la réanimation, ce qui devrait favoriser l'accessibilité géographique et la disponibilité des offres de soins de qualité, selon les autorités sanitaires.





"C'est tout le sens des autres structures sanitaires en cours de réalisation tels que le centre national d'oncologie de Diamniodio, la polyclinique de l'hôpital principal de Dakar et les nouveaux hôpitaux de Saint-Louis, Tivaouane, Ourossogui, Mbour et bientôt de Thiès (…)", a soutenu Macky Sall.





Le chef de l'Etat a exhorté "en particulier la direction de l’hôpital et le personnel à veiller à la sauvegarde de ce bien commun", de manière à assurer sa durabilité et la qualité des soins qu'il offre.





Il a également demandé au personnel soignant de "continuer à garantir un accueil humanisé aux patients et une prise en charge optimale des urgences".





La présidente du conseil d’administration (PCA) du nouvel hôpital, Annette Seck Ndiaye, a assuré de sa volonté de "veiller avec la plus grande attention à la maintenance des équipements" de cet établissement sanitaire.





Mme Ndiaye, par ailleurs présidente du conseil départemental de Sédhiou, estime que "la qualité de service ne sera garantie que si la maintenance est assurée dans les délais requis".





Elle a parlé du nouvel hôpital comme d'"un joyau parfaitement inséré dans le paysage urbain" et qui donne "un nouveau visage à son environnement immédiat grâce à sa splendeur, son éclat et sa grandeur".





Il constitue, selon elle, "une véritable opportunité d'amélioration de l'offre de soins en raison de sa conception regroupant des activités en un seul site et en faisant appel aux techniques les plus innovantes pour améliorer les conditions de travail du personnel (…)".





































aps