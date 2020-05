L’hôpital Principal « vidé de ses malades » à cause de Macky Sall et de son fils : Seydou Guèye juge cette affirmation « totalement infondée » et parle « d’allégations mensongères ».

Seydou Guèye a jugé cette affirmation de « totalement infondée » et « rappelé avec force que ces allégations sont mensongères. C’est de la pure fabulation pour ne pas dire du vrai mensonge », démonte le ministre-conseiller qui parle « d’affirmations sans fondement. »



Il se dit « outré par de telles allégations mensongères... Il faut considérer que les sénégalais sont édifiés sur les caractères des personnes qui s’agitent et qui sont habités par la haine qui n’est absolument pas du tout productive pour le projet démocratique », regrette le ministre-conseiller en communication de la présidence .



Ce dernier a mis en garde contre « toute tentation » de division. « Aujourd’hui les sénégalais sont plus préoccupés les bonnes actions que fait le président Macky Sall pour préserver la Santé de chacun d’entre nous plutôt que de se mettre dans des querelles aveugles », a-t-il conclu...































dakaractu