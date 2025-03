L’immeuble de Luc Nicolaï vendu aux enchères le 17 avril

Un nouveau rebondissement dans l’affaire opposant Luc Nicolai à Bertrand Touly. Selon le journal Enquête, une ordonnance du juge des criées du tribunal de grande instance de Mbour a acté la mise aux enchères d’un immeuble appartenant au promoteur de lutte. La vente se tiendra le jeudi 17 avril à partir de 08 heures.



Le bien immobilier concerné, identifié sous le titre foncier numéro 3498/MB et situé à Saly Portudal, a été saisi à la demande de Bertrand Touly, l’hôtelier impliqué dans l’affaire. Cette mesure s’inscrit dans l’exécution de la condamnation judiciaire de Luc Nicolaï.



Condamné en première instance à 5 ans de prison dont 2 ans ferme dans l’affaire de la drogue de l’hôtel Lamantin Beach Luc Nicolaï, avait été arrêtépar la brigade de gendarmerie de Thiès et envoyé en prison. Mais la Cour d’appel de Saint-Louis va réduire cette peine à cinq ans de prison, dont 1 an avec sursis. Le promoteur devait verser 300 millions de francs CFA de dommages et intérêts à Bertrand Touly



Pour rappel, en 2017, Luc Nicolaï a été impliqué dans l’affaire du Lamantin Beach Hôtel. Il avait été reconnu coupable d’avoir dissimulé de la drogue dans les bureaux de l’hôtelier.







































