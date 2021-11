L’ immunité parlementaire des députés Boubacar Biaye et Mamadou Sall levée - Le "dossier des passeports diplomatiques" confié au juge du 2ème cabinet

Ce que d'aucuns appellent prosaïquement l'esclandre des passeports diplomatiques au Sénégal a fait couler beaucoup d’encre et de salive. Sans surprise, l'immunité parlementaire des deux députés cités a été levée.

Et, les autorités judiciaires entendent mener l’enquête afin de déterminer, notamment, qui en sont les auteurs, coauteurs ou complices.

Dakarposte tient de bonnes sources que le Parquet a confié l’affaire au juge du 2ème cabinet d'instruction.

Il revient donc au magistrat instructeur cde mener l’enquête, de manière indépendante, aux fins de récolter les éléments à charge (en défaveur des personnes visées par l’enquête) et à décharge (en leur faveur).



Pour rappel, le Parlement sénégalais a levé, mardi lors d’une plénière, l’immunité parlementaire des députés Boubacar Biaye et El Hadj Mamadou Sall, cités dans une affaire de trafic de passeports diplomatiques.



La procédure avait été lancée le 22 octobre avec la mise en place par le Parlement d’une commission ad hoc suite à une saisine du ministre de la Justice aux fins de levée de l’immunité parlementaire des deux députés membres de la mouvance présidentielle.



Quatre-vingt-trois députés ont voté pour la levée de l’immunité parlementaire et trois autres se sont abstenus lors du vote durant la plénière portant uniquement sur l’examen des conclusions de la commission ad hoc.



« Il s’agit de cette affaire de trafic de passeports diplomatiques qui a défrayé la chronique depuis le 6 septembre 2021. J’aurai l’occasion de me défendre au lieu indiqué et devant la personne indiquée », a indiqué lors de son passage au parloir Biaye, un des mis en cause. Son collègue Sall n’a pas assisté à la session.



Les deux députés sont suspectés d’avoir recouru au faux dans l’établissement de documents d’état civil dans le but de faciliter l’obtention du passeport diplomatique à des tiers.



L’enquête lancée en début septembre avait permis l’arrestation d’El Hadj Djadji Condé, considéré comme le cerveau du réseau. Il a été placé sous mandat de dépôt le 13 septembre



































avec AA.com