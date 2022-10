L'opposant guinéen Cellou Baldé "kidnappé" par la gendarmerie

Cellou Baldé est le représentant dans la région de Labé (nord) de l'Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG), le principal parti de Guinée, dirigé par l'ex-Premier ministre Cellou Dalein Diallo. Son parti dénonce un kidnapping : cette arrestation, dans des conditions illégales, sans convocation ni mandat , viole de manière flagrante, les droits et libertés fondamentaux du citoyen ainsi que les dispositions du code de procédure pénal a insisté l'UFDG.



Il a été arrêté après avoir "été suivi par deux pick-up de la gendarmerie" et a ensuite été "conduit vers une destination inconnu. Le parti a exigé dans le même temps sa libération immédiate et appelé ses partisans à garder leur calme. Cependant, aucune confirmation de son arrestation n'a pu être obtenue auprès de la gendarmerie.