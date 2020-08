L'opposant russe Alexeï Navalny hospitalisé à Berlin dans un état «stable»

L'avion médicalisé de l'ONG allemande, Cinema for Peace a atterri à l'aéroport berlinois de Tegel peu avant 9h heure locale. L'hôpital russe où a été admis l'opposant jeudi a donné son feu vert vendredi à son transport vers l'Allemagne, affirmant que son état était « stable », après s'y être initialement opposé.



Plusieurs ambulances attendaient le patient russe dans la partie militaire de l'aéroport, rapporte notre correspondante en Allemagne, Nathalie Versieux. De là, Alexeï Navalny a été acheminé vers l'hôpital universitaire de la Charité, l'un des plus réputés d'Europe, aux alentours de 10h30. « Le gouvernement fédéral espère que les traitements fournis par la Charité lui permettront de retrouver la santé », a commenté ce midi le porte-parole du gouvernement allemand.



À l'hôpital, où il est arrivé vers 10h30, Navalny doit d'abord subir des examens poussés. Alors seulement, et après avoir consulté la famille du célèbre opposant russe, les médecins allemands pourront se prononcer sur le cas du patient et sur les soins qu'il doit recevoir. « Son état est stable », selon l'activiste Jaka Bizilj, le fondateur de l'association Cinema for peace qui a organisé l'évacuation vers l'Allemagne.



Un « immense soulagement »



« On remarque l'immense soulagement de tous que l'odyssée sibérienne ait enfin pris fin, se réjouit de son côté l'association Cinéma for Peace, le seul souvenir qu'il reste de cette équipée depuis Omsk est l'écriteau écrit à la main sur la porte de sa chambre ». Un écriteau sur lequel on peut lire : « garder cette porte fermée à clé ». Navalny disposera en Allemagne de mesures de sécurité exceptionnelles.



Ce départ survient après une journée de bras de fer entre ses proches et les médecins russes au sujet de son évacuation. « Merci à tous pour votre persévérance. Sans votre soutien, nous n'aurions pas pu l'emmener ! », a remercié sur Instagram la femme de l'opposant, Ioulia Navalnaïa, qui l'accompagne sur le vol, publiant une photo du brancard de son mari embarqué dans l'avion.



« L'avion avec Alexeï s'est envolé pour Berlin. Un grand merci à tous pour votre soutien. La lutte pour la vie et la santé d'Alexeï ne fait que commencer, et il reste encore beaucoup d'épreuves à traverser, mais maintenant au moins le premier pas a été franchi », a déclaré sur Twitter la porte-parole de l'opposant, Kira Larmych.



Ses proches ont tout fait pour qu'il soit transféré en Europe



Dès le départ, les nerfs de ses proches ont été mis à rude épreuve. Ceux qui étaient présents à Omsk ont dénoncé l’opacité qui régnait sur place : la communication contradictoire, la présence d’individus non identifiés dans l’établissement, rapporte notre correspondant à Moscou, Étienne Bouche. Sur les réseaux sociaux, ils ont montré comment ils avaient été tenus à l’écart des médecins allemands venus à l’hôpital.



Dans ces conditions, les proches d’Alexeï Navalny ont tout tenté : adressé une lettre à Vladimir Poutine, sollicité la Cour européenne des droits de l’Homme. Sur le réseau Twitter, ils ont tout montré, tout partagé, avec pour objectif de susciter une réaction internationale. Résultat, ils ont obtenu un soutien visible : celui d’Angela Merkel, d’Emmanuel Macron, de parlementaires britanniques… Pour le militant Vladimir Milov, « Poutine a bien compris que sa tentative de présenter Navalny comme un "blogueur marginal" avait lamentablement échoué ».



Bien sûr, l’équipe de Navalny estime que beaucoup de temps a été perdu – il faut rappeler que l’avion médicalisé venu de Nuremberg stationnait sur le tarmac depuis vendredi matin –, mais cette mobilisation aura fini par payer. L’optimisme reste toutefois très mesuré puisqu’Alexeï Navalny se trouve toujours dans un état grave.



« Empoisonnement intentionnel »



Son entourage affirme qu'il a été victime d'un « empoisonnement intentionnel avec quelque chose de mélangé à son thé ». Les médecins russes ont eux assuré n'avoir détecté « aucun poison » dans le sang et l'urine d'Alexeï Navalny, affirmant privilégier l'hypothèse d'un « déséquilibre glucidique », provoqué par une baisse du taux de sucre dans le sang.



Le ministère de l'Intérieur régional a indiqué que la police avait prélevé une substance chimique industrielle sur l'homme et son bagage, les médecins affirmant toutefois que cela n'aurait pas provoqué son malaise. L'avion privé médicalisé est arrivé à Omsk ce vendredi matin, mais les médecins russes ont d'abord refusé l'évacuation d'Alexeï Navalny, affirmant que son état était trop instable.



La porte-parole de Navalny a attribué ce refus à une intention de « gagner du temps et attendre que le poison ne puisse plus être détecté dans son organisme ». L'hôpital a finalement donné son accord dans la soirée, après l'examen par les médecins allemands du malade, une lettre de sa femme Ioulia Navalnaïa demandant au président Vladimir Poutine d'autoriser l'évacuation et après que la famille de l'opposant a saisi la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH).