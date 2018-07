Dakarposte, qui suit de très près les activités de l'opposition Sénégalaise, avait annoncé la rencontre ce lundi entre les contempteurs du régime marron et l'archevêque de Dakar. En effet, Oumar Sarr et Co regroupés dans une alliance dite Front Démocratique devaient se rendre chez Benjamin Ndiaye peu après leur réunion à huis clos, "mais c'est au dernier moment qu'ils ont été informés de l'empêchement inattendu et indépendant de sa volonté" du prélat.

Il nous revient que Mgr Ndiaye ,s'est d'abord excusé avant de leur demander d'ajourner la rencontre à mercredi prochain.