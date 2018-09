L'opposition remet ça mardi prochain

Le fait que le premier flic du pays, en l'occurrence Aly Ngouille Ndiaye et ses éléments (les limiers) aient, pourrait-on dire, marché sur les opposants, notamment en les bombardant de grenades lacrymogènes avant d'en arrêter quelques unes des grosses légumes, n'a pas, du tout alors refroidi les ardeurs de l'opposition.



En cause, dakarposte a appris qu'Oumar Sarr et Co aussitôt libérés ce mercredi matin se sont retrouvés chez Pape Diop précisément au siège du parti Bok Guis Guis aux fins de se réunir. Et, c'est à l'issue de cette réunion qu'ils ont décidé de remettre ça mardi prochain.

En clair, le Front dit Démocratique entend encore marcher mardi prochain devant le ministère de l'Intérieur du Sénégal.



A noter qu' Omar Sarr, Mamadou Diop Decroix, Déthié Fall, Awa Niang, Thierno Alassane Sall et Thierno Bocoum, le jeune Karimiste Saer Tambedou entre autres ont été arrêtés au cours de la marche avortée du mardi 4 septembre 2018 avant d'être libérés au petit matin.



Le sit-in du FNR devant le ministère de l’Intérieur a été cassé par la police à coups de grenades lacrymogènes.