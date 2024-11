LA CNES S’ENGAGE POUR LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE | UN PARTENARIAT STRATÉGIQUE AVEC LE GOUVERNEMENT

Dans une démarche de soutien à la politique de souveraineté alimentaire du gouvernement sénégalais, la Confédération nationale des employeurs du Sénégal (CNES) a signé, mardi à Dakar, un protocole d’entente avec le ministère de l’Agriculture et celui de l’Industrie et du Commerce. Ce partenariat marque une étape importante dans la mobilisation du secteur privé pour renforcer la production et la conservation des produits agricoles.



Lors de la cérémonie de signature, le président de la CNES, Adama Lam, a souligné l’urgence de réduire les pertes post-récoltes et d’accroître la production agricole. Il a appelé à la mise en place de chambres froides pour améliorer la conservation des produits, un enjeu majeur pour le secteur agricole sénégalais.



« Nous avons sollicité les ministères de l’Agriculture et du Commerce pour permettre au secteur privé de s’investir dans la résorption du déficit de production alimentaire et le stockage des produits agricoles », a déclaré Adama Lam.



Chaque année, le Sénégal enregistre des pertes post-récoltes considérables, représentant jusqu’à 30 % de la production agricole. Par exemple, près de 100.000 tonnes d’oignons sont perdues chaque année, tandis que le pays dépense 45 milliards de francs CFA pour importer cette même denrée, selon le ministre de l’Industrie et du Commerce, Sergine Guèye Diop.



Dans le cadre du protocole, le gouvernement s’engage à mettre des terres agricoles à la disposition des membres de la CNES. En contrepartie, la CNES construira des chambres froides dans plusieurs régions du pays, afin d’assurer une meilleure conservation des récoltes.



Cette initiative vise à répondre aux défis critiques du secteur agricole, notamment : La réduction des pertes post-récoltes. L’amélioration du stockage des produits agricoles. La diminution des importations alimentaires, qui coûtent au Sénégal environ 1.000 milliards de francs CFA par an.



Pour le ministre Sergine Guèye Diop, ce partenariat permettra de réduire la dépendance alimentaire du Sénégal et d’encourager la production locale : « La construction des chambres froides va réduire considérablement les pertes de récoltes et améliorer la rentabilité des cultures, un levier indispensable pour la souveraineté alimentaire. »



Cette collaboration entre le gouvernement et la CNES reflète une volonté commune de mobiliser le secteur privé dans la stratégie nationale de souveraineté alimentaire. Elle pourrait servir de modèle pour d’autres initiatives dans les secteurs de l’agriculture, de l’élevage et de la sécurité alimentaire.



En s’attaquant à la problématique des pertes post-récoltes et en augmentant les capacités de stockage, ce partenariat contribue non seulement à la sécurité alimentaire, mais aussi à la création d’emplois et à la dynamisation de l’économie rurale.



Avec une telle approche, le Sénégal se rapproche de son objectif de souveraineté alimentaire, tout en offrant des opportunités au secteur privé d’investir dans des projets à fort impact économique et social.







































































Rts