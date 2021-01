LA DPEE RELÈVE UNE BONNE TENUE DE L’ÉCONOMIE EN NOVEMBRE

L’activité économique interne (hors agriculture et sylviculture) s’est renforcée de 3,0%, en variation mensuelle, au mois de novembre 2020, souligne la Direction de la prévision et des études économiques (DPEE).



Dans le Point de conjoncture de novembre, la DPEE explique cette bonne tenue de l’activité par ‘’les performances du secondaire (+13,0%), de l’administration publique (+3,0%) et du primaire (+4,9%)’’.



Toutefois, signale le document consulté par l’APS, ‘’le tertiaire s’est replié de 3,5%, sur la période’’.



Selon le Point de conjoncture publié au plus tard 30 jours après la fin du mois, ‘’sur un an, l’activité économique s’est légèrement contractée (- 0,4%), en novembre 2020, en raison des contreperformances du tertiaire (-4,1%) et de l’administration publique (-8,8%)’’.



Par contre, note t-il, ‘’les secteurs secondaire et primaire ont enregistré des hausses respectives de 10,4% et 2,6%, sur la période sous revue’’.



Le secteur primaire (hors agriculture et sylviculture) s’est conforté de 4,9%, en variation mensuelle, à la faveur des bonnes performances du sous-secteur de la pêche (+34,6%).



Toutefois, cette croissance a été atténuée par la baisse de 2,8%, de l’activité d’élevage, relève le Point de conjoncture, soulignant que ‘’sur un an, l’activité du secteur a progressé de 2,6%, en novembre 2020, liée à la bonne tenue de la pêche (+9,4%) et des abattages contrôlés de viande (+0,3%), dans une moindre mesure’’.



Le secteur secondaire s’est lui nettement, consolidé de 13,0%, en variation mensuelle.



‘’Cette amélioration est, principalement, attribuable à la +production de la filature, du tissage et de l’ennoblissement textile+ (+44,9%), à la construction (+18,2%), à la fabrication de produits agroalimentaires (+4,8%), aux activités extractives (+11,8%) et à la fabrication de matériels de transport (+60,2%)’’, explique t-on.



Toutefois, signale la DPEE, ‘’des contreperformances sont notées dans la fabrication de produits chimiques de base (-7,5%), le +sciage et rabotage du bois+ (-18,7%), la production de l’égrenage du coton (-92,2%) et la fabrication de produits pharmaceutiques (-11,8%)’’.



Elle ajoute que sur une base annuelle, l’activité du secteur ‘’s’est renforcé de 10,4%, suite aux performances enregistrées au niveau des activités extractives (+43%), de la construction (+18,4%), de la +production de la filature, du tissage et de l’ennoblissement textile+ (+18,7%), du +travail du caoutchouc et du plastique+ (+40,4%) et de la fabrication de matériels de transport (+90,1%)’’.



La DPEE note en revanche que ‘’la fabrication de produits agroalimentaires (-6,8%), la production de produits chimiques de base (-13,0%), le +travail du cuir ; fabrication d’articles de voyage et de chaussures+ (-66,6%), le +sciage et rabotage du bois+ (-21,6%) et la +fabrication de papier, cartons et d’articles en papier ou carton+ (-17,0%) se sont repliés sur la période’’.



En novembre toujours, le secteur tertiaire s’est contracté de 3,5%, en variation mensuelle.



En cause, ‘’la contreperformance des +activités financières et d’assurance+ (-51,7%), de l’+hébergement et restauration+(- 15,6%), de l’enseignement (-2,2%) et des +activités artistiques, culturelles, sportives et récréatives+ (-18,0%)’’.



Le Point de conjoncture salue le bon comportement du commerce (+4,1%), de l’information et communication (+13,2%) et du transport (+5,7%).



Il signale que sur un an, un repli de 4,1% du tertiaire est noté en novembre 2020.



Ce repli est ‘’imputable aux +activités spécialisées, scientifiques et techniques+(-20,7%), au commerce (-3,7%), à l’+hébergement et restauration+ (-38,6%), aux +activités financières et d’assurance+ (-17,5%), à l’enseignement (-5,7%) et aux +activités artistiques, culturelles, sportives et récréatives+ (-49,7%)’’.