LA FAMILLE OMARIENNE A ROMPU LE JEUNE CE SAMEDI

A l’instar de la Coordination des musulmans du Sénégal, la famille omarienne célèbre l’Aïd El Fitr communément appelée Korité, marquant la rupture du jeûne, ce samedi, 23 mai. L’annonce fait suite à la déclaration de Thierno Seydou Mountaga Tall, Imam de la Mosquée omarienne. Qui indique qu’ils ont siégé pour scruter la lune. Ce, malgré l’annoncé déjà faite par l’Arabie Saoudite concernant la célébration demain dimanche, 24 mai.



C’est ainsi que révèle le chef religieux que l’Imam de Ndioum, commune du Nord du Sénégal, dans le département de Podor, les a joints pour les informer de l’apparition du croissant lunaire dans cette localité. Confortant les nouvelles transmises par le président de la coordination indiquant que le croissant lunaire a été aperçu dans quelques localités du Sénégal notamment à Kaolack, et dans des pays de la sous-région, en Côte d’Ivoire, en Somalie, au Mali et au Niger.



Dans le monde, la fête de l’Aïd sera célébrée dimanche dans des pays, comme la France et l’Arabie-Saoudite. Au Sénégal, il y aura donc deux korité puisque la Commission nationale de concertation sur le croissant lunaire (officielle) se réunira, elle, ce samedi, pour scruter la lune, afin de déterminer la fin du mois de ramadan.



Dans un communiqué parvenu à Emedia.sn après les mesures d’assouplissement prononcées le 11 mai dernier, par le chef de l’Eétat, Macky Sall, le Serviteur de la Communauté Omarienne, Thierno Madani Mountaga Tall, informait les fidèles que la Mosquée omarienne, sise sur la corniche ouest, reste fermée au public. Ce, par mesure de prudence. « Elle restera fermée jusqu’à nouvel avis au vu de l’évolution de la situation pas encore totalement maîtrisée sur le territoire nationale mais plus particulièrement dans la région de Dakar » de la pandémie du coronavirus.





















































