LA LIGA - PLUS QU'UN BUT : POUR KYLIAN MBAPPÉ, LE SOULIER D'OR EUROPÉEN COMME DERNIÈRE TENTATION DE LA FIN DE SAISON

À défaut d'être capital pour le collectif, ce 29e but de Kylian Mbappé était peut-être l'un de ses plus importants de la saison sur le plan individuel. En ouvrant le score d'une frappe lointaine sur la pelouse du FC Séville (0-2) ce dimanche soir, il s'est quasiment assuré le titre de pichichi, le meilleur buteur de La Liga. Son principal concurrent, l'attaquant du FC Barcelone Robert Lewandowski, est désormais repoussé à quatre unités (29 buts contre 25), et il ne leur reste que la 38e et dernière journée de Liga pour se départager définitivement.





Autant dire que sauf coup de chaud énorme du Polonais et soirée muette du Français dans une fin de saison où ce titre est presque le seul objectif du Real Madrid, où il a les pleins pouvoirs au sein d'équipes remaniées, cela devrait le faire pour Kylian Mbappé. Un exploit qu'il doit à sa très belle série de fin de saison : sept buts sur les quatre derniers matches en championnat pour aller déloger un Lewandowski qui soignait une blessure et ne pouvait qu'observer sa remontée pendant sa convalescence.







"Sa première saison a été excellente, je suis sûr qu'il peut faire encore mieux et atteindre les 40 buts" prédisait son entraîneur Carlo Ancelotti en conférence de presse ce samedi. Présage réalisé dans la foulée : avec désormais 40 buts en 54 matches toutes compétitions confondues, Kylian Mbappé a réalisé la meilleure saison statistique pour un joueur dans sa première année au Real Madrid. Et avec la Coupe du Monde des clubs qui viendra prolonger encore un peu le plaisir en juin, il est même dans les cordes pour défier son meilleur total de but sur un exercice en carrière : 44 en cumulé la saison dernière.

ENTRE GYÖKERES ET SALAH





Mais il pourrait surtout, dans les prochaines semaines, ajouter une récompense matérielle à tous ces titres honorifiques : le Soulier d'Or Européen. Grâce à son but ce dimanche soir, il n'est plus qu'à une réalisation de dépasser le Suédois Viktor Gyökeres au classement du trophée de meilleur buteur du Vieux Continent. L'attaquant du Sporting a, certes, marqué 39 buts en championnat cette saison, mais la Liga Portugal a un coefficient de 1,5, contre un coefficient de 2 pour La Liga espagnole. Grâce à son 29e but, le score de Mbappé est désormais de 58, contre 58,5 pour Gyökeres dont la saison s'est terminée ce samedi. Il n'a donc besoin de faire trembler les filets qu'une seule fois face à la Real Sociedad dimanche prochain pour remporter son premier Soulier d'Or européen.



À moins que Mohamed Salah ne gâche la fête. L'Egyptien de Liverpool en est à 28 buts inscrits en Premier League (coefficient 2) cette saison et a donc un score de 56. S'il marque un but de plus que Kylian Mbappé lors de son dernier match de la saison à Brighton, les deux hommes seront à égalité. Deux de plus et le Soulier d'or sera sien. Il y aura donc un peu d'enjeu individuel à Santiago Bernabéu le week-end prochain. Les Merengue diront adieu à leur coach Carlo Ancelotti, dont la saison blanche lui aura coûté sa place. Mais l'un de leurs joueurs pourrait se réjouir de remporter un beau trophée individuel : c'est aussi ça, Kylian Mbappé.