LA LOI SUR LA RÉVISION DE LA CONSTITUTION ADOPTÉE PAR LES DÉPUTÉS

Le projet de loi portant révision de la Constitution devant consacrer la suppression du poste de Premier ministre, a été adopté samedi à l’unanimité par les députés, avec 124 voix pour et 7 contre, a constaté l’APS.



Au total 7 abstentions ont été dénombrées sur 138 votants.



L’adoption du projet de loi portant révision de la Constitution va entraîner la suppression du poste de Premier ministre dans l’architecture institutionnelle du Sénégal.



Le conseil des ministres du mercredi 17 avril avait, ‘’au titre de l’examen des textes législatifs et règlementaires’’, délibéré et adopté un projet de loi portant révision de la constitution.



Le Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne avait annoncé à l’occasion de la formation du nouveau gouvernement, le 7 avril dernier, que le poste de chef du gouvernement est appelé à être supprimé, à terme.



"Cette envisagée devra permettre au président de la République d’être en contact direct avec les niveaux d’application, de mise en œuvre, de suivi et d’évaluation des politiques publiques", a expliqué le ministre de la Justice dans le rapport général du projet de loi remis à la presse.



La suppression du poste de Premier ministre va permettre d’économiser quelque 193 milliards de FCFA dans les quatre prochaines années, lit-on encore dans l’exposé des motifs



A cet effet, a-t-il précisé, il s’avère opportun d’écourter les processus administratifs jusque-là centrés autour du président de la République.



Le ministre a également assuré que cette réforme se justifie "amplement" compte tenu du temps court dont dispose maintenant le président de la République avec la réduction du mandat de 7 à 5 ans.





