LA MAIRE DE DAKAR RENCONTRE LES JOURNALISTES, VENDREDI

La maire de Dakar, Soham El Wardini, annonce vouloir tenir un point de presse, vendredi, à 18 h 30, à la mairie de la capitale, sur l’organisation du sixième forum mondial de l’économie sociale et solidaire prévu en 2023 à Dakar.



Elle va faire une déclaration, lors de sa rencontre avec les journalistes, selon un communiqué.



La Ville de Dakar, candidate à l’organisation du forum mondial de l’économie sociale et solidaire, va en accueillir la sixième édition, selon la même source.



C’est ‘’une grande première puisque ce forum qui regroupe des sommités internationales de l’écosystème de l’ESS (économie sociale et solidaire) ne s’est jamais tenu en Afrique’’, souligne le texte.



Il ajoute que ‘’le choix de (...) Dakar pour abriter l’événement en 2023 a été fait au terme d’un long processus de sélection entre plusieurs villes’’.





































aps