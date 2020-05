LA MESURE DE FERMETURE DES FRONTIÈRES PROLONGÉE JUSQU’AU 30 JUIN

La mesure de fermeture des frontières est prolongée une nouvelle fois, jusqu’au 30 juin 2020 ! Dans le cadre de la prévention contre les risques de contamination et de propagation de la Covid 19 au Sénégal, l’Etat a décidé de prolonger la décision de fermeture de toutes les frontières, aériennes, terrestres et maritimes du Sénégal. Selon le ministre du Tourisme et des Transports aériens, Alioune Sarr, la mesure de suspension de l’exploitation de tous les vols en provenance et à destination des aéroports du Sénégal, entrée en vigueur le vendredi 20 mars dernier, est ainsi prolongée jusqu’au 30 juin prochain.



Il faut noter, toutefois, que ceci ne concerne ni les vols cargo ni ceux des évacuations sanitaires. Également, des vols spéciaux continueront à être autorisés pour le rapatriement des compatriotes en provenance d’autres pays et celui des ressortissants d’autres pays, via des vols spéciaux organisés par ces pays. Ce jeudi, 28 mai 2020, un troisième vol spécial Air Sénégal en provenance de Paris est arrivé à l’aéroport Blaise Diagne de Diass.















































