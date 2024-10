LA POLICE NATIONALE RELANCE « LES MERCREDIS DE LA POLICE » | UNE APPROCHE COLLABORATIVE POUR UNE GOUVERNANCE SÉCURITAIRE RENFORCÉE

La Police nationale relance officiellement ce jour, à travers son programme intitulé « Les Mercredis de la Police », une initiative visant à favoriser la réflexion et l’analyse sur les enjeux sécuritaires au Sénégal. L’annonce a été faite par la commissaire divisionnaire Sanou Diouf, directrice de la formation de la Police nationale, lors de son passage au journal télévisé de 20 heures sur la RTS. Le thème retenu pour cette reprise est « Gouvernance sécuritaire et approche collaborative de la sécurité ».



La commissaire Sanou Diouf a souligné que cette initiative des autorités policières vise à instaurer un cadre de dialogue et d’analyse autour des problématiques sécuritaires contemporaines. « Les Mercredis de la Police » permettront aux spécialistes de divers horizons ; sociologues, universitaires, juristes et experts, de contribuer à la réflexion sur les défis sécuritaires du pays. « Ce cadre de réflexion nous permet d’avoir des intervenants variés qui, ensemble, vont réfléchir sur les questions de sécurité pour aider la Police à adopter une approche multidimensionnelle, multifactorielle et multi-acteurs », a expliqué la directrice.



Cette démarche collaborative vise à élaborer des solutions plus globales et adaptées aux réalités locales. En intégrant plusieurs perspectives, la Police nationale entend non seulement améliorer son efficacité opérationnelle, mais aussi établir un cadre de gouvernance sécuritaire fondé sur la participation de tous les acteurs concernés.



L’une des pierres angulaires de ce programme repose sur le renforcement des liens entre les forces de l’ordre et la population. La commissaire Diouf a rappelé que cette relation doit s’articuler comme celle d’un prestataire de service avec ses clients.



« Il n’y a que de bons rapports qui doivent exister entre les forces de l’ordre et les citoyens, car l’une des parties ne peut pas fonctionner sans l’autre », a-t-elle affirmé. Elle a souligné l’importance de la participation active des citoyens dans ce processus, à travers la présence de membres de la société civile, de relais communautaires et de représentants des collectivités locales dans les discussions des « Mercredis de la Police ».



Cette interaction vise à encourager une meilleure compréhension des attentes et des exigences des citoyens vis-à-vis de la Police, tout en permettant aux populations de s’approprier les actions menées par les forces de l’ordre.



La directrice de la formation de la Police nationale a également mis l’accent sur le renouvellement de la doctrine de la « police de proximité ». Ce concept, qui repose traditionnellement sur la présence physique des infrastructures policières, va désormais inclure le développement du capital humain et le renforcement des compétences des agents.



« Pendant longtemps, la police de proximité s’est axée sur la présence physique. Aujourd’hui, nous travaillons à renforcer le capital humain, en outillant les forces de l’ordre pour développer cette doctrine », a précisé Sanou Diouf.



Cette nouvelle approche vise à construire des partenariats durables entre la Police et les populations, à établir des relations de confiance mutuelles, et à créer un espace de dialogue continu pour une sécurité partagée.



En somme, avec le retour des « Mercredis de la Police », la Police nationale marque une nouvelle étape dans sa volonté d’instaurer une gouvernance sécuritaire inclusive et collaborative, où chaque citoyen joue un rôle actif dans la co-construction de la sécurité nationale. Cette initiative se veut un symbole d’une modernisation en profondeur de la sécurité publique au Sénégal.



























































Rts